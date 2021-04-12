連鎖餐飲集團雅茗-KY(2726)在加盟商春節後恢復拉貨下，2021年3月合併營收恢復「雙升」表現，首季表現已與疫情前大致相當。隨著氣溫漸升，集團看好第二季營運穩定成長，並加快展店及各事業布局腳步，力拚今年營運重返2019年高峰。

雅茗公布3月自結合併營收1.3億元，較2月1.02億元成長達27.47％、較去年同期0.66億元躍增95.79％。累計首季合併營收4.26億元，雖較去年第四季4.5億元減少5.37％、仍較去年同期仍較去年同期2.77億元躍升53.87％。

雅茗表示，加盟商在春節連假後恢復拉貨，使3月營收較2月顯著回升，整體營運已重返正軌。去年3月及首季遭受新冠肺炎疫情衝擊，比較基期較低亦增添年增幅度，今年表現已與過往正常營運時相差無幾，反映集團已走出疫情陰霾。

雅茗指出，集團在疫情期間同步調整營運體質，效益已自去年下半年起顯現，對今年首季獲利表現仍樂觀看待。同時，隨著氣候逐漸轉熱，集團本季將加快展店與各事業布局腳步，為夏季旺季做好備戰準備。

雅茗3月啟動新零售計畫，異業結盟知名飲料廠商打造「快樂檸檬利樂包產品」，目前已在中國大陸多家超商、自動販賣機、知名電商平台等線上及實體通路同步販售，預期產品線可更深入消費群，為顧客提供更快速便利購買方式，成為另一營收成長動能。

展望後市，雅茗持續聚焦茶飲本業發展，針對營運及策略布局提出打造三大成長曲線方針，透過茶飲本業、供應鏈整合、投資合盟方式，聚焦擴大中國大陸布局、深耕北美市場、加強亞太合盟，力拚今年營運力拚重返2019年高峰，明年營運持續成長創高

其中，雅茗在海外將持續深耕美國市場，目標「快樂檸檬」3年內展至200家店，同時加大東協市場布局，目前馬來西亞及印尼在疫情下仍相繼開出近10家店，未來將持續加速展店，並擴大與有意結盟夥伴合作，以利東協大經濟區域布局。

(時報資訊)