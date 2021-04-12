乾旱不雨，全國水情告急，不僅水庫，許多觀光景點的水池都已乾涸。台南七股鹽山的曬鹽場因久未引進海水，出現紅白相間、一圈圈的白色泡沫及凹洞，乍看之下宛如火星表面，令不少民眾看了嘖嘖稱奇。
近日於臉書社團《嘉義之美》有不少網友分享台南七股鹽山一處廢棄曬鹽場照片，只見水質呈現紅褐色，底部一個個圓形的凹洞、白色的泡沫，難得的景致非常夢幻，讓人有如置身火星表面，吸引不少民眾、攝影師拍照朝聖。
七股鹽山旅遊課表示，因久旱未雨及海水蒸發，圓圈凹洞就是曬出來的粗鹽結晶，紅褐色的水質則是海水中有過度元素及藻類，呈現出不同的顏色，構成難得一見的景致。
據《七股鹽山》網指出，該曬鹽場已廢棄許久，是全台面積最大、最年輕的曬鹽場，也曾是我國工業用鹽重要的生產地，但因生產成本偏高，再加上無法與進口鹽競爭，台塩公司不得於2002年5月關閉曬鹽場，因此曬鹽產業就此走入歷史，現為規劃為觀光遊憩用。
罕見的景色曝光後，不少人爭相前往拍照，不過提醒民眾拍照之餘，仍要注意自身安全，日前有攝影師為拍攝，陷入魚塭爛泥中，幾乎半個身體陷入無法脫困，因此呼籲不要進入橘色區域，同時最好結伴前往。
(中時新聞網)
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