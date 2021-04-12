太魯閣號意外釀嚴重死傷，相關究責問題引發關注，交通部長林佳龍日前已提出請辭，不過不少民進黨立委認為，林佳龍應留下善後，才是真正的負責任。對此，國民黨前立委孫大千今（12）日在臉書批說，都已經是什麼年代了，還要推出這種老掉牙的噁心慰留戲碼嗎？

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政務官負起政治責任，孫大千指出，本來就是天經地義的事，政治責任之所以和行政責任、法律責任不同，就是在於政務官也許不是直接造成災難事故的始作俑者，但身為政策的規劃制定者和監督執行者，必須一肩扛起全部的責任。

孫大千指出，政務官負起政治責任本來就是天經地義的事。（圖／摘自孫大千臉書）

孫大千反問，否則當年的八掌溪事件，關游錫堃什麼事？他為什麼要下台？當年的八八風災，又關薛香川什麼事？他為什麼要因為喝一碗稀飯就下台呢？當年的薛香川事件中，民進黨的立委不是氣到快要中風了嗎？怎麼現在犧牲了49條人命，還能夠反過來吹捧林佳龍是一個好人才？

孫大千直言，林佳龍不用下台，正國會的徒子徒孫當然可以繼續在交通體系吃香喝辣，如果林佳龍可以留任，蘇貞昌當然也沒有必要負起任何政治責任請辭下台，蘇新系的蝦兵蟹將可以繼續在行政體系裡呼風喚雨。如果連林佳龍跟蘇貞昌都不用下台，那麼蔡英文自然也沒有必要向全國人民道歉，對民進黨來說，實在是一個皆大歡喜的圓滿結局。

不過，太魯閣號意外造成49條善良無辜的犧牲人命，孫大千質疑，在民進黨官員的眼中真的如此的一文不值嗎？這就是民進黨所謂的台灣價值嗎？

(中時新聞網)