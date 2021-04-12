JT came with it in the second half, earning him today's @Gatorade Player of the Game. pic.twitter.com/0wxVDNkGZL — Boston Celtics (@celtics) April 11, 2021

面對自己拿下17分、11助攻與10籃板的大三元演出，金塊卻以87比105慘遭作客的「綠衫軍」塞爾提克修理，金塊中鋒「小丑」約基奇決定不想繼續容忍下去，直接公開痛批，「聯盟所有30支球隊只要在場上抱怨就可以贏球，這就是現在比賽的情況！」

「既然其他球隊一直在這麼做，那麼我們也必須仿效他們。」看來約基奇相當不滿這場比賽的裁判尺度，才會用如此直接方式批評只要抱怨就可贏球，完全無視聯盟隨時可以對他罰款，畢竟12日打到下半場，金塊完全變成另外一支球隊。

塞爾提克從第3節尾聲到比賽結束，打出一波誇張40比8攻勢，整個第4節塞爾提克攻下31分，反觀金塊只拿8分，單節投23中3，才會造就金塊最後慘輸18分結局，儘管約基奇埋怨一切是尺度造成，金塊卻也守不住塞爾提克火力。

畢竟塞爾提克先發5人得分全都上雙，前役猛轟53分的塔圖，今天攻下全場最高28分，這是他連續第10場得分破20，傑倫布朗也拿20分，肯巴沃克與史馬特各有14分，羅伯特威廉斯10分；金塊除了約基奇，就以麥克波特22分最高。

(中時 )