全家(5903)3月合併營收為71.85億元，年成長7.3%，為歷年同月新高，全家表示，隨著氣候趨暖，清涼飲料、輕食類鮮食將成為話題重點，且母親節預購檔期發動，可望成為驅動營收的動能。

受惠於店數與鮮食雙成長，全家3月合併營收為71.85億元，年成長7.3%，為歷年同月新高，累計前3月合併營收為208.41億元，較去年同期成長5.3%，亦是歷年同期新高。

全家表示，3月整體營運維持穩健，其中鮮食年增近10%，在時序入春消費環境下，健康概念輕食、繽紛系甜點等鮮食品類，特別突出；微波主食成長20%，主要受惠於鼎泰豐聯名炒飯以及親子鰻魚丼等話題操作。現煮飲料成長趨勢不變，且持續推出新品如熱摩卡咖啡與甜點系酷繽沙。

瞄準健身族需求，今春健康志向系列鮮食再升級，從超級大麥的高纖素材選用外，再輔以雞肉、蛋及豆腐等作蛋白質補充，推出多款新品有效帶動飯糰、便當主食的成長，自有冷藏甜點中的明星商品－脆皮泡芙，在多種口味連番出擊下，包括杏桃、草莓煉乳、抹茶等，除掀起網路開箱熱潮，業績也成長超過30%。

截至110年3月31日止，全家便利商店總店舖數達3832家。

展望4月，全家表示，在氣候趨暖下，清涼飲料、輕食類鮮食將成為話題重點，且母親節預購檔期發動下，皆可望成為驅動營收的動能。

(時報資訊)