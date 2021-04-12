美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）近日受訪時談到經濟現況，直言美國即將迎來全面復甦的重要轉折點，經濟上將會出現更顯著的成長，不過鮑爾也提醒新冠肺炎仍是大敵人，新一輪的疫情爆發將直接經濟振興。

隨著疫苗接種率提升，新冠肺炎疫情趨緩，美國3月的就業數據已顯示出復甦跡象，非農就業人數優於預期，失業率從6.2%降至6%符合預期，去年受到巨大衝擊的餐飲及零售業恢復營業並招聘員工。

根據CNBC報導，種種跡象說明美國經濟將迎來更快且更顯著的成長，鮑爾說：「由於廣泛的接種疫苗，強而有力的財政支持與貨幣政策，新冠肺炎肆虐一年多以後，美國正處於一個轉折點，經濟正加速成長。」

鮑爾對美國經濟復甦有信心，但他也提醒最主要的風險仍在於新一輪疫情的爆發，「目前經濟的主要風險，是新冠肺炎出現再次傳播的可能，如果人們願意繼續戴著口罩保持社交距離，那將是明智的選擇。」

而在經濟全面復甦前，鮑爾強調聯準會將給予全力支持。事實上，去年3月聯準會就將利率調降至接近零的水準，並加強大規模的緊急貸款計畫，以減少疫情帶來的經濟影響，目前也沒有調整利率的計畫，最重要的目標仍在於通膨率恢復溫和並達到2％的目標。

(中時新聞網)