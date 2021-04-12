記憶體模組廠十銓科技（4967）公布3月營收6.09億元，2021年第一季合併營收19.13億元，年增23.69％。2021年接續記憶體多頭行情，後疫情時代對於邊緣運算高速儲存、遠距辦公、伺服器及雲端資料中心等需求強勁，再加上EMS、SI積極拉貨，連帶消費性記憶體價格也跟著向上，十銓積極擴充品牌市場之營銷策略奏效，銷售續創佳績，營收不僅優於往年，第一季更創下歷年最高水準，業績更上一層樓。

就各產品線來看，十銓銷售額及出貨量皆呈正成長，其中，T-Force電競產品月銷量已連續數月翻倍成長，企業應用在資料中心、伺服器的DRAM及SSD需求自恢復以來亦持續攀升，十銓整體SSD的3月銷量年增達到38％。瞄準影音內容創作及編輯所需的強大運算、存儲速度及多工處理的效能需求，全新創作者系列T-CREATE SSD搶攻PCIe 4.0高速市場，以滿足專業創作者需求，有助推升營運表現。

近期美光看好 DRAM 發展上調財測，加上鎧俠IPO及被併購消息頻傳，顯示記憶體多頭行情火熱。中美貿易戰餘溫不斷，全球供應鏈板塊遷移，零組件嚴重缺料，全球半導體供給吃緊價格飛漲，DRAM現貨、合約報價輪流向上波動，種種現象可嗅得市場復甦訊號已啟動。十銓看好記憶體產業向上，持續強化高階電競、創作者市場布局，耕耘許久的中大型工控及SI客戶亦陸續轉單，DRAM及NAND Flash下半年營運加溫可期。

展望第二季，十銓將更著重於高速運算市場，擴大高階及利基應用布局，看好5G帶動AI、HPC、IoT等各項應用需求，自駕車車載、醫療等高效能記憶體，屆時勢必爆量成長。

(工商 )