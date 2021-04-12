全球記憶儲存領導品牌廣穎電通（4973）公告2021年第一季營收達10億元，3月合併營收3.51億元，相較去年同期增長3.9％，月增16.5％。

廣穎在疫情期間，謹慎面對各方變化，除持續耕耘「工控」、「B2B通路」、及「電子商務平台」三大領域，及重點國家市場之外，也致力拓展新產品線；有鑑於市面上陸續推出單一Type-C埠的筆電與平板新品，為便利使用者所擁有的多接口產品，並解決Type-C埠不夠用的問題，廣穎首推HUB轉接器新品SU20。

SU20七合一HUB轉接器共配置七個接口，包括三個USB Type-A埠、一個USB-C PD埠、HDMI孔一個、及SD與microSD卡槽各一；如此完整的解決方案可輕鬆解決單一Type-C埠筆電、平板機種接口不足的問題，一秒擴充，轉瞬連接。

單一Type-C埠用以擴充/連接各式設備，USB-C PD埠支援快充，輸出最高達60W；而配備的三個USB 3.2 Gen 1 Type-A埠，資料傳輸速率高達5Gbps，提供電腦與裝置間進行更快速方便的資料傳輸，隨插即用。

HDMI支援分辨率高達4K(3840x2160) @30Hz輸出，可外接高清輸出4K螢幕，支持4K高清畫質穩定傳輸不失真、無延遲。另還支援microSD/SD雙卡讀取，兼容SDHC和SDXC，檔案傳輸不設限，高速傳輸、即插即用。而四個USB埠(USB Type-A*3、Type-C*1)，可瞬間擴充4倍USB裝置連接數量，增加工作效率。

展望未來，廣穎將堅守現有轉型方針，持續進行「市場調整」與「產品結構多元化」策略，專注瞭解各國市場的使用者需求，並確保優異產品品質與發揮產品設計的深厚實力，以自有品牌行銷全球，不斷寫下超凡卓越的營運里程碑。

(工商 )