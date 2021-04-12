國內知名關鍵性貴重材料之保護、傳送及儲存解決方案整合服務商家登精密（3680）公佈2021年3月營收報告，集團合併營收約為新台幣2.36億元，與去年同期1.99億元成長約19％，其中本業成長幅度達40％。家登第一季交出亮眼成績單，第一季營收較去年同期成長40％，受惠於全球半導體大廠資本支出持續增加、中國新建廠及車用電子需求大增影響，本業動能強勁。

歷時3年，家登於本月完成極紫外光光罩傳送盒（EUV POD）最後一塊全球關鍵客戶拼圖，再次成功取得全球先進製程半導體領導廠關鍵訂單，在先進製程的領域，擴大了領先優勢，家登EUV POD能克服所有障礙，相容於全球各國不同的產線配置與在地自動化機台，與各大設備廠商緊密合作，不分國界，共同貢獻半導體產業的成長與進步。

家登歷年來投資高營收比重於提升研發能量，洞悉未來發展趨勢，提前佈局，才能在時機來臨時跟上腳步，提供對的產品，滿足需求。從家登第一顆EUV POD出現至今已超過10年，期間陪伴全球關鍵半導體客戶腳步，不斷精進效能與品質，熬過漫長與艱辛的等待期，終於在近兩年先進製程成熟量產之際，收穫爆量成果，如今更完成全球布局，未來成長可期。

下一步，家登將複製先進光罩載具的成功模型於晶圓載具產品的開發與拓展。家登晶圓載具系列切入市場時間較晚，後進者在市場要殺出重圍不容易，但家登克服重重困難，至今實績亦已遍布整個大中華市場，中國政府近兩年來對新建晶圓廠的支持對家登來說如虎添翼，新建廠帶來的是立即需求量，在語言與文化的優勢加持下，中國的版圖拓展切入相對順利，伴隨中美貿易戰的影響下更為有利，使家登這兩年快速攻佔中國多個關鍵客戶和新建廠，取得訂單也與客戶建立良好夥伴關係。

國內市場部分，家登最為貼近客戶需求，將以技術與效率提升為訴求，在現有的晶圓載具上進行升級，相信今年必能收獲顯著成果，未來光罩與晶圓載具同步挹注集團營收與獲利，確立家登載具市場全球領航地位。

(工商 )