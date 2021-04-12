萬和宮2018年老二媽結束西屯省親遶境，廟埕燈火通明，熱鬧非凡。（萬和宮提供）

傳承217年信仰薪火，登錄為台中市民俗文化資產，3年1次的萬和宮「老二媽西屯省親遶境」，將於本月24及25日（農曆3月13及14日）兩天隆重登場；萬和宮董事長蕭清杰說，隨香信眾樂捐200元，即贈送各1份帽子、毛巾、吊飾及進香旗，有意者即日起到萬和宮事務所登記洽辦。

蕭清杰指出，老二媽西屯省親遶境行程及各項籌備工作，均安排就緒。4月24日清晨6點45分上轎起駕典禮，7點30分起駕出發；25日18點45分回鑾，19點安座。

蕭清杰說，依據丹慶季媽祖會規劃，老二媽與隨行的聖二媽西屯省親遶境第一天晚上，媽祖神像及神轎，在傳說附靈老二媽的閨女廖品娘的出生地（祖厝）--烈美堂駐駕過夜，以及200多年來，首度規劃遶經筏子溪以西地區，是此項媽祖文化宗教之旅活動盛事的創舉。

蕭清杰強調，隨香信眾樂捐200元，萬和宮即贈送各1份帽子、毛巾、吊飾，至於進香旗則自由索取。需要者可以從即日起到萬和文化大樓1樓事務所登記洽辦。

(中時 )