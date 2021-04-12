桃園次中壢區日前發生一起機車勇撞賓士的車禍案件，一輛機車在中華路二段危險駕駛，1秒切換3車道，完全沒煞車就撞上一輛賓士車的車尾。網友看後紛紛笑稱這是「機車碰瓷片」，而且看了超療癒，一直刷重播、停不下來。

（圖／翻攝「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」）

臉書社團「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」昨（11日）分享這段車方轎車拍下的影片，雖然只有短短4秒鐘，但將事發過程完整錄下。影片一開始，賓士車就已經在內車道乖乖等待迴轉，但此時肇事機車神之鬼切，1秒就從外車道橫跨3個車道，短短20公尺還展現不強的壓車特技。

（圖／翻攝「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」）

不過耍帥不到1秒鐘，機車就直直撞上賓士車的車尾，因為撞擊力道太強，機車後輪還整個騰空翹起，騎士雖然沒有噴飛，但也受傷倒地。

（圖／翻攝「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」）

網友看後紛紛留言表示「這個真的值得給87分」、「第一次讓我看10次的療癒片」、「一直刷重播是正常的嗎？笑到捨不得停下來」、「可惜沒有空中轉體，失敗～87分」、「這股衝勁實在没得比」、「看了幾遍都不膩」、「專挑貴的撞，識貨」、「車子好可憐，好好的一台經典車」、「路標都說要兩段式還給人螃蟹切」。

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(中時新聞網)