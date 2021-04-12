民進黨政府執政以來，多次傳出有民眾因為言論被「查水表」，員警登門關切；更傳出有員警被上級要求，對民眾「碰瓷」，遭到法官認證，對此，台北市議員羅智強在臉書怒轟，民進黨政府逼迫基層員警做出碰瓷這種惡劣行徑，總統蔡英文簡直是民主之恥。

蔡英文重申「勿懷疑改革決心」 鄭麗文怒：要死多少台灣人才可以？【獨家專訪】

退休警員黃錫富因反對年金改革，多次向蔡總統車隊陳情抗議，發生推擠遭法辦，彰化地院本案審判長簡璽容勘驗警方37支密錄器與攝影機影像，發現警分局長竟指示現場員警被推擠就順勢跌倒，以便將陳抗者依現行犯逮捕；判決書中痛批來自高層的指示和壓力，傷害了基層員警及國家的執法公信力，判決黃男無罪。

該判決讓羅智強怒了，今(12)日在臉書砲轟，指出在蔡英文執政之下，堂堂中華民國的警察居然要被迫去做類似碰瓷的事情，這種入民於罪的可惡行逕，壓力源頭，「不就是當今的大皇帝蔡英文？」而蔡英文表面上說「如果政府聽不見，大聲一點；再聽不見，你可以拍桌」，但實際的情形卻是「誰敢對我大聲，就設局陷害他」。

法官在該碰員警瓷案的判決書中寫道：「確保少數人的聲音能被執政者及其他多數人聽見，正是民主社會最可貴的價值」；而現在，人民的保姆卻淪為總統的打手，專搞「政治碰瓷」，蔡英文政府入民於罪、查民水表，羅智強痛批簡直是民主之恥！

(中時新聞網)