【旅遊經 編輯部報導】

不同於其他地方賞秋楓，春天3月太平山也能賞楓紅，事實上林務局羅東林區管理處所轄太平山國家森林遊樂區內的太平山莊，位於中央階梯兩側的楓紅，正為「紫葉槭」紫紅色新葉已開始綻放，現在開始就是最佳觀賞季節，這裡的春夏楓紅是紫葉槭的邁往生氣的「臉色」，與周遭的綠葉成為強列對比色彩，更加清晰，也有別於秋楓是走往蕭瑟，民眾想春季賞楓紅，春夏的太平山是不錯的目的地！

一般大家所熟知的楓紅，大多在秋季發生，因為日照時間及氣溫變化促使楓葉轉紅，而太平山的紫葉槭新葉展開即為紫紅色，且隨著日照時間的增加，葉片顏色會更為火紅，所以現在到太平山能夠欣賞到楓紅美景，相當特殊。林務局羅東林管處表示，紫葉槭從4月展葉期開始一直持續到9月的落葉期都能夠欣賞到楓紅美景。

遊客至太平山之後，建議可以沿著中央階梯走在紅葉隧道下，累了就到雲海咖啡館休息片刻，之後繼續上行到原始林步道，欣賞原始森林的寂靜自然之美，還可以參拜一下宜蘭縣海拔最高的廟宇「鎮安宮」(主祀國姓爺)，若還有時間及體力，可再造訪鐵杉林步道，有機會在終點平台能看到聖稜線！

提醒民眾，雖然目前疫情趨於和緩，但還在防疫階段，出遊還是要做好防疫工作，民眾若要搭乘蹦蹦車務必配戴口罩，也留意交通管制訊息！相關資訊可至太平山官方FB粉絲團、台灣山林悠遊網(http://recreation.forest.gov.tw/)及太平山森林遊樂區專網(http://tps.forest.gov.tw/)查詢。

(中時新聞網)