德國與日本的外交與國防部長明天將首度會談。德國外長馬斯呼籲歐洲在印太地區更積極，加速談判自貿協定和推動以規則為基礎的秩序，不然「未來的規則將由它人來決定」。

去年9月，德國首度針對印度太平洋地區擬定完整的外交方針，將印太地區視為外交優先選項，準備強化與日本、澳洲等區域夥伴的經貿和安全合作。

今年8月，德國計畫派軍艦前往朝鮮半島和南海等地巡弋，德國與日本史無前例的「2+2會談」因此備受矚目。

馬斯（Heiko Maas）在今天出刊的德國「商報」（Handelsblatt）撰文，證實德國與日本的外長與國防部長將在13日首次會談，主題是區域內的自由貿易和安全挑戰。

他說，長久以來，德國帶著經濟的眼鏡看亞洲崛起，卻沒看到地緣政治的一面，民族主義、領土衝突、軍備競賽和美中對立不斷升高，威脅了自由貿易，抗疫也演變成民主與獨裁體制之間的競爭。

馬斯認為，德國有必要在印太地區投入更多資源，推動以規則為基礎的秩序。他透露，德國、法國、荷蘭正聯手推動歐盟的印太戰略，可望在年底前通過。

馬斯還呼籲歐盟分散貿易夥伴，避免因疫情所暴露出過度依賴的問題，加快腳步與澳洲、紐西蘭、印尼、印度談判自由貿易協定。

馬斯沒有直接點名中國，不過所言顯然是針對中國。疫情讓歐洲警覺到對中國醫療物資的依賴，德國汽車工業對中國市場的依賴有增無減，也刺激德國政府鼓勵企業將風險分散到中國以外的亞洲國家。

馬斯指出，歐盟雖然已經與日本、新加坡、越南簽署自貿協定，確保環保和勞工標準，但中國、日本等亞太國家去年底已組成世界最大的自由貿易區，「歐洲再不積極的話，未來的規則將由它人來決定」。

馬斯並為德國即將派軍艦到印太地區以及加入「亞洲對付海盜及持械搶劫船隻區域合作協定組織」（ReCAAP）辯護，指出捍衛海上自由航行和國際法，例如對北韓的禁運符合德國利益。

馬斯也強調了推動人權和民主對歐洲印太政策的重要性。他指出，歐盟日前對侵犯新疆人權的負責人和將緬甸帶到內戰邊緣的將領實施制裁。

他並承諾，為確保公平的投資和市場進入條件，歐洲未來會與美國總統拜登（Joe Biden）領導的美國在亞洲政策上緊密協調。

(中央社)