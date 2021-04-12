安馳(3528)3月營收為5.54億，創歷史同期新高，月成長48.55%，年成長19.09%，累計第一季營收為15.36億，創單季歷史新高，且較去年同期成長28.07%，主要在於全球晶片缺貨狀況延燒，下游客戶積極建立安全庫存水位，加上自動化測試、雲端邊緣運算及5G高速傳輸等整合方案需求大幅增加。

安馳表示，第一季營收創單季歷史新高，主要在於全球晶片供需失衡狀況延燒，客戶積極拉貨，建立安全庫存，兩大產品線出貨量均較去年同期成長一成以上。從應用端來看，隨半導體製程加速推進，高階IC驗證平台及自動化測試機台出貨量持續增加，雲端運算、高速傳輸及邊緣整合等新興應用整合方案出貨量明顯增加，5G網通、國防航太及工業電腦的客戶出貨量亦明顯提升，帶動第一季營收較去年同期大幅增加28.07%。

安馳表示，今年在Xilinx代理產品線方面，主要推出Xilinx新款UltraScale+雲端加速器產品ALVEO U50系列板卡，支援PCIe 4.0介面，搶攻工業電腦及大數據分析伺服器市場；在ADI產品線方面，將推出煙霧偵測、震動監控系統、電源監控系統與水質監控等四大應用整合方案，搶攻工業4.0的藍海商機。

安馳進一步表示，新代理產品線Qorvo第一季出貨較去年同期大增15倍以上，Qorvo產品線今年聚焦在Wi-Fi6/6E及Sub 6G的RF相關元件開發設計及推廣，由於Qorvo掌握了氮化鎵製程、BAW濾波器，以及RF無線通訊等所有射頻元件技術，其產品應用範圍涵蓋無線基礎設施到移動設備等全系列高速傳輸應用產品，有助於公司拓展5G基地台、衛星通訊、光纖、WiFi及視訊串流等5G高速傳輸市場。

安馳對今年展望持樂觀審慎態度，主要在於全球晶片缺貨問題延燒，下游客戶積極建立安全庫存水位，今年兩大產品線均推出新款高階整合方案，將持續推動產品升級策略，提升整合方案出貨比重，拓展雲端邊緣運算整合、人工智慧物聯網(AIoT)、以及5G傳輸等三大主流新興應用市場產品，並開發國防、車載及醫療等利基型的高階整合方案，整體營運可望維持穩健成長動能。

(時報資訊)