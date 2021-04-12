利機(3444)3月單月合併營收1.05億元，月成長25%，相較去年同期成長32%，創近8年同期新高，累計前3月營收為2.89億，為近25季新高，季成長2%，較去年同期成長34%，今年首季優於市場預期。

全球封測產業持續暢旺，台系封測廠稼動率持續滿載，帶動利機封測相關及驅動IC相關產品，首季營收雙雙改寫季別新記錄，封測相關季增2%、年增35%；驅動IC相關季增6%、年增63%，今年逐季成長態勢明顯。

利機表示，首季封測相關產品中之均熱片(Heat Sink)表現最為亮眼，創單季歷史新高並連續11個季度正成長，年增124%、季增38%，在3C產品對散熱需求愈來愈強的趨勢來看，產業前景看俏，另一主力產品驅動IC相關中之Emboss及Shipping Reel(COF Tape包裝用間隔帶及纏繞捲盤)雙成長，較去年期成長109%及137%，也相較去年第四季成長30%及24%，以目前COF基板需求持續升溫且供不應求的狀況來看，利機驅動IC相關產品線應可全年維持高檔。

展望今年營運，宅經濟仍帶來相關零組件及材料需求，在先進製程、封裝技術超前領先部署下，台灣半導體群聚效應持續擴大中，利機主要產品線有封測相關、驅動IC相關、記憶體相關等零組件及材料，可望將同步受惠，全年營運向上推升。

(時報資訊)