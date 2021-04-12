美聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）最新表示，美國景氣正處於轉折點上，預計未來幾個月，將可見經濟成長與企業徵才速度加快。不過鮑爾憂心，在沒配套措施下，若經濟活動倉促全面開放，新冠肺炎疫情有可能會一發不可收拾。

美國時間11日晚上7點，CBS新聞老牌節目60分鐘播放鮑爾專訪，陳述對當前經濟成長樂觀，與新冠疫情尚未全面抑制一事。

這位Fed主席表示，現今還是有不少疫情風險性。也就是說，若全部一下子就回歸像疫前一樣，大家可能又會失去防疫心，那麼疫情有可能又會大幅度擴散。

不過鮑爾補充，若增加疫苗接種率，疫情就不會一發不可收拾，然後景氣應可步上復甦之路。故將疫情抑制住，經濟成長才能快速發展。

也就是說，假如大家都保有一顆防疫的心，繼續維持社交距離與配戴口罩的，那將會是一個明智的選擇。

以最近發布的經濟數據來檢視，整體上是樂觀的，3月有91.6萬個工作機會優於預期。Fed甚至暗示，2021年尾時，甚至會看到每個月有百萬個新工作釋出。

鮑爾表示，基本上預測是未來幾個月內，就業市場的成長會表現非常強勁。美國若好幾個月都出現事求人的情況時，就可以迅速達成充分就業目標。至於有些受到疫情嚴重衝擊，失去工作的美國民眾，包括服務業薪資較低受薪階級，也可見將重返工作岡位。

路透社也追蹤，雖然美國有些地區新冠疫情還是蠻嚴峻的，特別是密西根州(Michigan)，但大部分地區疫情似乎已受控制。美國政府擴大接種率，以10日來說，一天就施打了460萬劑新冠疫苗並創下紀錄。

疫情趨緩下，美國很多行業都重新開門營業。在民眾信心重新歸隊下，也開始增加在外用餐次數與再搭乘飛機旅行。同時，新冠疫情期間，受創最嚴重的休閒與樂產業，最近幾周的生意也明顯成長。

不過，即使3月份就業數字大好，但是還是比2020年2月，新冠疫情剛爆發時，還要減少840萬個工作機會。同時，就算沒有疫情的話，也比目前職缺還要來得少。

就業數字雖變佳，但卻不是平頭似地成長。目前，全美平均失業率達6％，但黑人卻有9.6％，西班牙人則是7.9％，而白人為5.4％，沒讀過高中的是8.2％，至於大學文憑則為3.7％。

鮑爾表示，聯準會負責的是保持經濟環境到位，並支持美國民眾重返就業市場。

過去這段時間，Fed一直苦口婆心，重申不會輕易改變現行極為寬鬆的利率政策，以及每個月定期買入1200億美元債券行為。聯準會的新框架政策，放手讓通膨成長，並一段時間保持在高位上。若插手干預通膨，可能會影響景氣復甦以及就業市場。

鮑爾指出，目前設定通膨能回到至少2％，但不希望就這樣一直高於2％，因為不要再回到70年代，那個不好的通膨環境時期。

8日，鮑爾曾說，在景氣尚未回到復甦正軌前不會袖手旁觀，至於目前通貨膨脹率成長，也可能只是暫時性的。

(時報資訊)