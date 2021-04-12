美股開低走高、但台股開高走低，市場有一說法，因為美國經濟開始復甦，所以資金從亞洲新興市場撤出、回流美元資產，其實此種說法只對了一半，美、中是全球經濟火車頭，而台灣又以出口導向經濟為主，美國經濟起來、台灣成長力將更強，故外資即使短線撤離、中期也將回歸台股。

從盤面觀察，3月份主流-小型鎖碼股快速拉回，即使是績優股，因為估值偏高也會修正；非電族也是如此，漲多的航運股，先轉弱下也開始拉回；由此可知，短線台股將進入漲高回檔修正階段。

(時報資訊)