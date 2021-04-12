屏東縣萬丹鄉大昌路發生假車禍真擄人案，黃嫌駕駛的白色轎車。（圖／警方提供）

屏東萬丹8日發生一起擄殺案，一名55歲男子黃嫌，看上在當地一家通訊行上班的29歲曾姓女店員，予以性騷擾，並展開追求，雖遭拒絕與兩度報警提告，竟在事發當晚製造假車禍，將人擄走後殺害棄屍在一處空屋，黃嫌自知難逃法網，隔天一早向警方投案，卻看不出絲毫悔意，不僅在派出所內呼呼大睡，被檢方聲請羈押在屏東看守所也是吃好睡好，曾女家屬聽聞怒罵黃嫌：「人渣」。

回顧此案，長相甜美、新婚不久的曾女，在萬丹某通訊行上班，卻被年紀足以當她父親的愛慕者黃嫌死纏追求，8日晚間，曾女下班騎車返家途中，被黃嫌撞倒後強抱上車，親友找不到人焦急報警協尋，9日接到曾女不幸陳屍在一處空屋消息，黃嫌投案落網後，檢方向法院申請羈押獲准。

據了解，黃嫌對看守所表示，自己患有幽閉恐懼症，所方便安排他與其他3人同房，據悉，黃男在拘留室、看守所時，都非常注重「準時吃飯」，只要時間一到，就會要求用餐，曾女的家屬得知黃男竟在看守所「吃好睡好」，氣得痛斥黃嫌：「人渣」。

6年前，屏東市也曾發生一起情殺案，一樣在通訊行上班的馬姓女子，因想離開黃姓男友，黃男心生不滿，竟提汽油將馬女活活燒死，2017年依殺人罪判處無期徒刑定讞；6年後，與馬女在同一條街另一家通訊行上班的曾女，8日竟遭遊手好閒、惡名昭彰的黃嫌擄走殺害，引起當地議論紛紛。

(中時新聞網)