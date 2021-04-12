台北股市今(12日)開盤以16908.55點、上漲54.45點開出，台積電開盤開在612元，上漲2元，聯電開盤也上漲1.2元，開在54.2元，指數開高走高，一度上漲逾百點。

在愈來愈多民眾接種疫苗下，市場對經濟復甦樂觀，美國3月生產者物價指數(PPI)走升，創近9年來最大增幅，美股三大指數齊揚，道瓊指數收盤上漲297.03點(或0.89%)，收在33800.60點；那斯達克指數終場上漲70.88點(或0.51%)，收在13900.18點；標普500指數終場上漲31.63點(或0.77%)，收在4128.80點；僅費城半導體指數下跌6.73點(或0.20%)，以3294.53點作收。

台北股市上周五(9日)盤中創下17016.13點的指數新高後，收盤下跌72.34點，收在16854.10點，成交值4362.98億元，外資及陸資賣超29.44億元，投信賣超8.18億元，自營商賣超20.37億元，三大法人同步賣超，合計賣超57.99億元，台股累計上周共上漲282.82點。

法人認為，台股現階段仍是走多頭行情，只要營收表現不錯的個股與族群都有機會輪漲，17000點是指數的一個重要關卡，台積電等權值股仍將扮演重要角色，包括晶圓代工、記憶體、電動車等，以及後疫情時代經濟復甦可望改善帶動的餐飲、旅遊等都可以留意布局。

(中時新聞網)