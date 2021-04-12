肝癌是沉默的癌，根據統計，超過6成人發現肝癌時已是晚期。肝癌如何分期？除了手術切除，肝癌治療還有哪些方式？照顧肝癌病人又該如何慎選飲食？一次認識！

●肝癌依腫瘤大小及轉移，分成4期

第1期：2公分以下之單一腫瘤，沒有侵犯血管及癌轉移。

第2期：2公分以上單一腫瘤，或已侵犯血管的2公分以下單一腫瘤；沒有癌轉移。

第3A期：已侵犯血管2cm以上的單一腫瘤；沒有癌轉移。

第3B期：不論大小或有無侵犯淋巴血管的單一腫瘤，有轉移到淋巴結。

第4A期：已有多個腫瘤；腫瘤侵入相鄰器官；沒有有遠端器官轉移。

第4B期：癌細胞已經遠端轉移，通常轉移至肺臟或是骨骼。

肝癌依腫瘤大小及轉移分成4期。(圖／康健編輯部提供 盧亞屏製圖）

●肝癌6大治療方法

手術切除：切除部分肝臟，仍是目前肝癌治療的首選，通常單獨一顆的肝癌比較適合開刀。

標靶治療：藉著抑制癌細胞的血管跟細胞增生，抑制腫瘤的生長及擴散。

栓塞治療：栓塞是阻斷肝癌細胞的營養供給，讓癌細胞因缺血而壞死。

免疫治療：利用免疫抑制劑，增強免疫系統破壞腫瘤細胞的能力。

放射治療：含質子治療或釔90放療，主要針對不是和進行電燒、栓塞或外科手術的病人使用。

無線射頻燒灼術：利用熱能殺死腫瘤細胞。

肝癌六大治療方法。(圖／康健編輯部提供 盧亞屏製圖）

●肝癌病人飲食營養大補帖

避免醃漬類或發霉的食物及生食

攝取足夠蛋白質，若肝機能不佳，蛋白質應限量

嚴重肝硬化的患者，應控制水分及鹽分攝取

應戒酒、勿亂吃保健食品，以免增加肝臟負擔

食慾差不妨少量多餐，別讓吃飯成為壓力

肝癌患者營養大補帖。(圖／康健編輯部提供 盧亞屏製圖）

(中時新聞網)