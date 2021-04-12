肝癌是沉默的癌，根據統計，超過6成人發現肝癌時已是晚期。肝癌如何分期？除了手術切除，肝癌治療還有哪些方式？照顧肝癌病人又該如何慎選飲食？一次認識！
●肝癌依腫瘤大小及轉移，分成4期
第1期：2公分以下之單一腫瘤，沒有侵犯血管及癌轉移。
第2期：2公分以上單一腫瘤，或已侵犯血管的2公分以下單一腫瘤；沒有癌轉移。
第3A期：已侵犯血管2cm以上的單一腫瘤；沒有癌轉移。
第3B期：不論大小或有無侵犯淋巴血管的單一腫瘤，有轉移到淋巴結。
第4A期：已有多個腫瘤；腫瘤侵入相鄰器官；沒有有遠端器官轉移。
第4B期：癌細胞已經遠端轉移，通常轉移至肺臟或是骨骼。
●肝癌6大治療方法
手術切除：切除部分肝臟，仍是目前肝癌治療的首選，通常單獨一顆的肝癌比較適合開刀。
標靶治療：藉著抑制癌細胞的血管跟細胞增生，抑制腫瘤的生長及擴散。
栓塞治療：栓塞是阻斷肝癌細胞的營養供給，讓癌細胞因缺血而壞死。
免疫治療：利用免疫抑制劑，增強免疫系統破壞腫瘤細胞的能力。
放射治療：含質子治療或釔90放療，主要針對不是和進行電燒、栓塞或外科手術的病人使用。
無線射頻燒灼術：利用熱能殺死腫瘤細胞。
●肝癌病人飲食營養大補帖
避免醃漬類或發霉的食物及生食
攝取足夠蛋白質，若肝機能不佳，蛋白質應限量
嚴重肝硬化的患者，應控制水分及鹽分攝取
應戒酒、勿亂吃保健食品，以免增加肝臟負擔
食慾差不妨少量多餐，別讓吃飯成為壓力
(中時新聞網)
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