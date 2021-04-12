台股累計今年初開盤迄4月9日共60個交易日，集中市場總成交值為20兆8,369.24億元，市場日均值為3,472.82億元，股票成交量週轉率為48.60％。康和投顧預期本周指數將在16,700-17,200點區間震盪，本周看好九大題材類股，包含：汽車股、NB零組件股、塑化股、鋼鐵股、成衣股、PCB股、IC設計、航運股、風電股等。

康和投顧分析指出，彙整近期三項國內外利多因素，包含：

1.拜登提出8年共計2.25兆美元基礎建設計畫，內容包含公共交通建設、家庭基礎建設、半導體及乾淨能源建設與長照相關，可望帶動台廠在塑化、鋼鐵等原物料相關族群，以及工業自動化、半導體與相關設備需求提升，加上太陽能、風電與儲能等綠能相關供應鏈，皆有機會因此受惠

2.聯準會主席鮑爾4/8表示，全球疫情尚未穩定，經濟復甦仍不完整，持續需聯準會大力支持，且表示今年推高的物價，並不會導致通膨影響過大，此鴿派言論，使得美債殖利率走低，進而推升科技類股轉強。

3.4月來累計三大法人買超432.19億元，外資累計買超328.62億元，投信及自營商各累計買超5.65億元、97.92億元。

(工商 )