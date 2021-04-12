台股4月9日全體上市公司總市值為51兆4,485.56億元，較前周四（4月1日）總市值增加8,688.29億元，周增幅為1.72％。群益證券本周看好四大題材類股，包含：記憶體股、台積電供應鏈、拜登基建電動車概念股、航運股等，看本周台股指數區間為16,600-17,100點。

群益證券分析指出，近期三項國內外利多因素：

1.全球最大經濟體美國經濟恢復成長，近期各項經濟數據優於預期，美國企業獲利逐季成長，營運展望樂觀，台灣出口產業全面受惠；政策面聯準會多次表態「現在討論升息時間言之過早」。

2.台灣2月景氣對策信號亮出代表景氣熱絡「紅燈」，為2010年9月金融海嘯來首見；綜合判斷分數40分創1989年4月以來最高，代表國內景氣「全面強勁」復甦。

3.投資信心提高，國泰金控3月國民信心調查，37％受訪者有意將現金與定存轉入股市投資創2010年3月調查新高，也是連續4個月上升。中央大學調查3月上升幅度最多的指標是「未來半年投資股票時機」，對應3月外資大賣台股指數逆勢不跌，代表投資信心明顯提高。

(工商 )