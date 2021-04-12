國民黨力推反萊豬及公投綁大選2公投案（左），「珍愛藻礁公投」則由環團發起。（合成圖／資料照）

今年8月28日預計將有「反萊豬」等4項公投案，民進黨昨(11日)定調將不提公投對案。對此，港媒今(12日)分析指出，府方表示是因當前必須以台鐵太魯閣號事故善後工作為先，但其實也是事故發生後民怨升高，若選擇正面迎戰，也必須在下週提出對案，這會讓民眾觀感不佳。

8月預計將有4項公投案舉行，包含國民黨立委林為洲領銜的「反萊豬進口公投」、國民黨智庫國策基金會研究員黃士修領銜的「重啟核4公投」、國民黨立委江啟臣領銜的「公民綁大選公投」及桃園在地聯盟理事長潘忠政領銜的「珍愛藻礁公投」。

總統府發言人張惇涵11日表示，蔡英文總統在會議中首先指示，當前政府各部門的重中之重任務，在於必須全力處理台鐵太魯閣事故的善後工作。至於若要就公投提出對案，依照立法院的時程，必須在下週提出，張指出，府、院、黨、黨團，以及執政縣市長等出席代表，也有就是否提出對案進行討論，達成「行政院及立法院黨團皆不提對案」的共識。

對此，香港媒體《中評社》12日的專欄文章提到，太魯閣號事故發生後，執政黨目前還沒有人為此下台負責，導致民怨持續累積中，另外，藍營立委批評蔡英文臉書貼文還觸及率下降，這看在民眾心裡觀感可想而知，因此若綠營還要提出公投對案，想必會讓在野黨有持續批評的空間。

(中時新聞網)