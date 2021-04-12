【愛傳媒陳玲玲專欄】電影能填補生活與寂寞的空白。——阿莫多瓦獲譽「最會書寫女性的導演」阿莫多瓦等經典電影數位修復在台上映！近期看的電影是他的半自傳電影《痛苦與榮耀》，近年來他的作品不多。

《痛苦與榮耀》靈感來自義大利導演費里尼的《八又二分之一》，描述一名上了年紀的電影導演，他開始回顧生命中那些關鍵的人們、初戀、第二次戀愛、母親、死亡、與導演工作過的演員、60年代、80年代、現在，一種不適應的空虛感導致他無法拍電影，拍了四十多年電影的他，彷彿開始回顧生命⋯⋯

不僅毫無保留展現從貧民到電影大師的心路歷程，對於母親和初戀的溫柔回憶更是令人感動！

這是阿莫多瓦獻給自己的故事，電影中旁白充滿對童年的回憶，「我童年的電影院，聞著的永遠是尿味，還有茉莉花香，還有夏日微風的氣息⋯⋯」

就像英格瑪柏格曼之於瑞典，阿莫多瓦已經成為當代西班牙電影的代名詞。他的電影非常西班牙！對性與慾望、愛與死、性別認同的無畏探索，都充分顯示出西班牙文化中熱情而率真的一面！

當我們被好萊塢豢養成只能看「一種」電影，看阿莫多瓦的作品是很過癮的！他的電影色彩與情感都濃烈生動！飽含激情和想像力！

《瀕臨崩潰邊緣的女人》入圍了奧斯卡最佳外語片，也確立阿莫多瓦在西班牙影壇的地位。

《我的母親》不僅在坎城拿下最佳導演，也囊括了奧斯卡最佳外語片。《悄悄告訴她》奧斯卡卻主動頒給他最佳原創劇本，肯定他無與倫比的創意。《玩美女人》則是破天荒讓全片有戲份的女演員都成為當屆坎城影后！

偏好色彩鮮豔的印花、各種飽和顏色以及中世紀現代主義設計風格的阿莫多瓦是膠片電影的忠實擁護者，他表達了數位電影成為主流給他帶來的困擾，「有一些顏色我永遠無法用數位電影來傳達。」

我喜歡他電影裡的顔色，很西班牙！

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(中時新聞網)