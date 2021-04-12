【愛傳媒楊忠衡專欄】4月8日在大稻埕貨櫃市集開幕式遇到一位老朋友黃莉翔，談到一些往事，勾起我對一件「奇事」的回憶。

1994年6月，莉翔時任BMG唱片古典部經理，剛好BMG要發行海飛茲的錄音大全集，舉辦全球首發記者會。莉翔便邀請四位記者一同到倫敦參加。

記者會由知名製作人費弗和海費茲的兒子Jay Heifetz一同主持。這是一次愉快的訪問經驗，但非今天要說的怪事主題，就此打住。

卻說飛機將抵達倫敦的時候，我不知不覺和鄰座一位白髮老先生攀談起來。我告訴他，這是我第一次來英國，我是台灣的音樂記者，來採訪海飛茲的兒子云云。

他很感興趣，也談了一些他的家務事（照例忘光，歹勢）。下飛機時，我只知道他姓「謝爾文」（Shirwin），其他一無所知。

第二天是記者會，第三天休息。我們三位記者相約到倫敦逛逛，其中一位是還在線上的資深記者趙靜瑜（當時還是青春記者）。由於都是第一次來英國，在街頭一時不知何去何從。

「要是有留下昨天那位先生的聯絡方式就好了⋯⋯」我開玩笑和同行夥伴說。沒想到，就在此時，聽到不可思議的聲音。

「Mr. Yang! Mr. Yang!...」一個男人在叫我。

我回頭一看，沒錯，就是Shirwin先生！他向我跑過來，氣喘噓噓的。

我尖叫著問他：「天啊！您怎麼在這裡？」

「我在找你。」他笑笑說：「我猜你會在這附近。」

原諒我的記憶力，我記得的只有那麼多。同行兩位記者也覺得不可思議。但無論如何，Shirwin先生帶我們暢遊了倫敦和溫莎堡。如果沒有他帶，我們根本哪兒都去不了。

分手時，這次他給了我名片。但當時沒有網路，越洋電話超貴，通信只能靠手寫，所以也沒有想到再聯絡。返台一陣子後名片也散失了，從此這位白髮先生就從地球上失聯。

我永遠忘不了他從人群中冒出來的那一刻！倫敦是個超級大都會，他怎麼會？如何會？在那一天、那一個時間，那條街上找到我？像一陣清煙後冒出來的南極仙翁；或者，他是英國的古典名產⋯⋯某位中世紀的公爵？

27年過去了，我不曾和當年夥伴重提此事，也許我該問問靜瑜，她比我青春，說不定記得更多細節。但也許就讓它永遠像霧一樣的存在就好⋯⋯

作者為廣藝基金會執行長

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(中時新聞網)