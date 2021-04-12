【愛傳媒陳朝平專欄】我想了半天還是沒想通。H&M因新疆棉花涉及維吾爾族的強迫勞動，停止採購新疆血棉花。大陸網友大怒，抵制H&M，以示支持新疆棉。H&M遭抵制，台灣網友大怒，搶購H&M，以示支持。

現在搶購已上市的H&M，不是之前用新疆棉製成的嗎？搶購H&M，不就是支持新疆棉了嗎？支持H&M，是不是應該先請H&M標示清楚，究竟那些產品新疆棉製成的嗎？並請他們先將新疆棉製成的產品全部丟棄！

那麼，台灣網友支持H&M的同時，究竟支不支持維吾爾人的人權呢？如果，支持H&M，卻傷害了維吾爾族的人權，那該怎麼辦？

搶救全球最大快時尚公司的利潤重要？還是支持維吾爾族人權重要？不知台灣的「人權鬥士」怎麼想？

譬如，我們支持美國印地安人的人權，當我們有機會到印地安保留區的賭場時，是不是應該小賭怡情，對當地的經濟和印第安人的所得，做點貢獻呢？支持印地安人人權，總不成抵制印地安保留區的賭場吧？

不過，印地安的例子，好像不適合用在挺黑人的人權。譬如，我們總不該向黑人毒梟買點毒品來救濟他的生活吧？何況，很多黑人還歧視黃皮膚的亞裔族群呢！

再譬如，民進黨堅決撐香港，台灣覺青也強烈支持香港，那麼，是不是應該多多向香港買些東西呢？是不是應該趕緊開放台灣赴香港旅遊購物嗎？撐香港，挺港人，總不能抵制港貨、壓低他們的生活水平吧？

回到正題。支持維吾爾還是緬甸羅興雅人的人權，究竟該怎麼辦呢？甚麼樣的支持才能真正保障、促進他們的人權呢？抵制？杯葛？封鎖？口頭聲援？還是向美國支持中東阿拉伯、穆斯林國家的人權一樣，乾脆派兵打進去？

其實，當我們在說「撐」誰的人權、挺誰的民主、抵制誰的產品時，絕大多數都是口惠而實不至！純粹喊爽的！

政客的眼淚，不過是鱷魚的眼淚，網軍的叫囂，也不過是癩蝦蟆打的哈欠！鬧到最後，往往他們才是侵害人權的罪魁禍首！

作者為資深媒體人

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(中時新聞網)