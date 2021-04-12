【愛傳媒葉毓蘭專欄】經過一連串質詢下來，我深切感受國家對於交通安全實在太不關心，交通安全預算只佔整體交通部的0.4%，而本次事故更突顯政府漠視交通安全的態度，連臺鐵總體檢報告指出應改正的安全事項，都可以因為預算編列不足而無法有效落實，相較之下政府在萊豬跟鳳梨議題上，撒錢就毫不手軟，這樣忽視國人安全只重視宣傳的態度令人心寒。

細究先前臺鐵體檢報告中對於邊坡偵測系統的建置地區，本次的事故地點卻未被納入，顯然過去的檢討報告都有不足之處，何況是連最基本的都未能落實。

本次搶救大家都很辛苦，無論臺鐵或是運安會，但是如果能落實風險預防，才能避免這些悲劇的發生，但是我跟臺鐵索取相關侵入臺鐵、破壞軌道等事故統計時，臺鐵卻兩手一攤，如果連最基礎安全事故的統計都沒有，要怎麼談落實交通安全的預防？

此外我理解站票是現況運能不足的妥協措施，但是臺鐵也應要求站票民眾應站到車輛安全部分，而非站在高風險的潰縮區。

最後，我國交通事故仰賴運安會協助調查改善，但是目前運安會的編制與組織遠遠不足應對我國的交通安全困境，也應該要給予運安會更多的資源，才能保護國人的生命安全，避免更多的事故發生。

作者為立委、前警大教授

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(中時新聞網)