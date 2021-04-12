桃園市長鄭文燦帶領市府人員一同施打AZ疫苗。（姜霏攝）

AZ疫苗於上月抵台，12日擴大接種對象，包含中央及地方防疫體系的重要官員、第一線防疫人員、航空機組員等，桃園市長鄭文燦12日上午8時帶領各局處首長於部立桃園醫院帶頭開打，他表示過程順暢完善，也對疫苗十分有信心。

鄭文燦說，中央疫情指揮中心12日開放第二批跟第三批的施打對象接種疫苗，為了加強對疫苗的信心，桃園市政府各局處首長一同來施打，包括警察局長林國進、消防局長謝呂全、桃園分局長邱紹洲、新聞處長詹賀舜、秘書處長嚴子傑、桃園區長陳玉明及其餘市府人員，施打程序皆配合桃醫安排而進行。

鄭文燦提到，第一梯次醫護人員的施打疫苗過程還算順利，施打率已經超過5成多，醫護人員站在第一線保護國人的健康，他們為了要降低風險，作為第一輪的施打對象是正確的。

鄭文燦說，相信中央疫情指揮中心所選定的疫苗都是在有效性、安全性且沒有任何問題，桃園市衛生局也會密切地追蹤每一個個案，若有副作用的情形也會列管追蹤。

鄭文燦談到，桃醫接種疫苗的醫師跟護理師都非常細心，包括量測血壓、了解過去藥物史及過敏史，各方面都正常後就進入施打程序，而每一個施打者需要填寫自願接種疫苗的同意書，也作為未來的依據。另施打完疫苗後休息30分鐘，還是會按照原訂定的行程進行，3天內也會特別注意，如果身體有任何的副作用的話，也會再回到桃醫治療。

(中時 )