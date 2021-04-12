什麼樣的臉型最具吸引力？陽明交通大學與台北榮民總醫院的研究發現，只要兩側下顎骨角的距離，與兩側顴骨的距離比例越接近75％，就是最具吸引力的臉型。反之如果比例大於83％，被會被認為是國字臉，不討喜。

下顎骨角距離與顴骨距離的比例，呈現了正面臉型從上到下向內收斂的幅度，一般稱之為瓜子臉比率。多數人普遍認為瓜子臉是最美的臉型，國字臉的吸引力則比較低。

但到底甚麼樣的臉型可以算是瓜子臉？什麼樣的臉型會被認為是國字臉？榮陽團隊透過科學實證，給出了精確的答案。

以研究團隊的一名成員臉型拍照，為了避免臉型長度比例影響判斷標準，臉型照片依據三分法透過Photoshop軟體完美調整，隨後再將照片中模特兒的臉型，依據90％、87％、85％、83％、80％、75％、70％、65％的瓜子臉比率，修改成八種不同收斂度的臉形。

203名接受問卷者，包含陽明交大牙醫系的五、六年級的學生以及台北榮總的醫護與病患，由他們隨機觀看這八張臉型照片，依據美觀評比來作0到100的評分，同時勾選這些臉型是不是心目中的國字臉。

統計分析發現，具有75％瓜子臉比率的臉型獲得74.46的吸引度評分，是最受歡迎的臉型。90％收斂度的臉型則只有39.33分，被認為是最不具吸引力的臉型。有趣的是，當瓜子臉比率為65％的時候，因為臉型太尖，反而不受青睞。

研究團隊也從統計中歸納出一般人認為國字臉的臉型收斂比率是以83％為上限。換句話說，當臉部的錐形比率大於83％，普遍就會讓人有國字臉的感覺。

國立陽明交通大學牙醫學院張國威院長表示，陽明交大的研究是找了大規模的受試者，這些人都不是整形外科，包含年紀20到40歲的男女，有些是牙醫學生，有些則是一般民眾，受試者的多樣性，加上控制單一臉型收斂變因，或許比較能公正呈現出台灣民眾對臉型的看法。

台北榮總口腔顎面外科主治醫師、同時也是陽明交大牙醫系兼任副教授的吳政憲則說，任何手術都有風險，美是一種很主觀的感覺，美感也隨著時代有不同的定義，重點是要對自己有自信，就會散發出美的氣質。

(中時 )