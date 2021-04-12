真的算不清楚籃網明星後衛厄文本季已經第幾場比賽，使用「私人理由」當作他不想打球的藉口！《紐約時報》資深記者史坦12日爆料，厄文將以私人理由缺席13日籃網出戰灰狼比賽，外界猜測是因前役他跟湖人後衛薛洛德都被驅逐出場。

看來厄文這下子又因心情不爽所以不打了，籃網總教練納許也對他毫無辦法，畢竟納許不敢得罪這名大牌球星，反正厄文的隊友都很清楚他的脾氣，況且籃網目前仍居東區龍頭，暫時無須擔心戰績問題，只好放任厄文繼續耍這種大牌脾氣。

厄文昨天賽後並未受訪，卻在社群媒體上公開自己跟薛洛德爭吵理由，「那個N字頭的詞彙，是帶有貶意的種族歧視稱呼，這永遠不是親密稱呼，永遠不要忘記它的骯髒與真實歷史，把這個詞連同那些帶有種族歧視的字眼，一起都扔出去。」

史坦同時也報導，明天不僅厄文不打，艾卓吉也因並非新冠肺炎的生病缺席，哈登則是繼續因為右腿拉傷不打，等於明天將換杜蘭特與布雷克葛瑞芬領軍，或許已經連5場「DNP(教練並未安排上場)」的狄安卓喬丹，終有上場打球機會了。

(中時 )