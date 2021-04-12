前JKF女郎青青去年陷入仙人跳疑雲，網紅事業大受影響，沉寂了一段時間，日前她為自己發聲喊冤，委屈訴說這段時間的煎熬，並澄清自己沒有對放火仙人跳，懺悔自己挑男友的眼光很差，她更透露在事件發生後曾約放火吃飯，但遭對方已讀不回。

據《鏡週刊》報導，仙人跳疑雲發生以來，青青不但受到網友霸凌，連父母也被拖下水，讓她忍無可忍，決定要站出來說清楚，她解釋之前不敢澄清是害怕遭前男友陳男的威脅，但目前她已經申請保護令，終於可以為自己洗刷冤屈，「我怕以後嫁的老公，被人家說他有個會仙人跳的老婆。」

青青透露，事件發生半年以來，她天天以淚洗面，得靠安眠藥才能入睡，更自爆從國中到如今21歲，她已經交過10任男朋友，「我就是一個很缺愛的人，只要有人愛就好。」她在高中時期也曾遭當時的男友毆打，但她總是覺得自己不值得被愛，才會不斷遇到爛男人，最後搞到自己身敗名裂。

這段期間青青遭到網軍集體撻伐，還遭忠實粉絲討回贊助費用，她也返還了56萬給對方，「有粉絲認為我騙他，跑到家裡鬧，我想說那就算了。」她也再度澄清事發當天，放火是因為心情不好到她家談心，2人沒有做其他事，她心裡也對放火感到很抱歉，還曾約放火吃飯，希望將事情講開，但放火目前已讀不回。

(中時新聞網)