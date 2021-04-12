群光（2385）近期連續三個交易日借券金額達公佈注意交易資訊標準，故在證交所要求下，公布二月份營業收入68.32億元，稅前淨利5.16億元，本期淨利4.14億元，每股盈餘0.49元。

在外資方面，外資連8個交易日賣超群光，持股比降到48.2%附近，但上周五(4月9日）外資已經再轉為買超。由於群光首季EPS可望逾2元，但借券金額竟衝高，操作面留意軋空行情。

群光今年營收已連續三個月創下同期歷史新高紀錄，今年第一季自結合併營收為251.37億元，創下同期歷史新高，年增大幅跳升39%，遠優於法人預期。二月營收為群光第一季最淡的月份，每股盈餘已可達0.49元，法人推估第一季每股盈餘應可順利突破2元，高於市場預期。

法人表示，群光經營穩健，在NB鍵盤、影像模組以及電源供應器市占率居全球之冠，已連續14年賺超過半個股本，並且長期維持在七成以上現金配息率，深受長期投資法人青睞，股價一向表現穩定，為上市公司績優生之一。去年以來，群光即大幅受惠於新冠肺炎帶動的NB需求熱潮，去年毛利率18.7%創下21年新高，營業利益率8.1%亦寫下13年新高，法人認為群光今年業績將持續成長，獲利成長將遠優於營收成長。

(時報資訊)