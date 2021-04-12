櫃檯買賣中心公告「精剛(1584)」等10檔上櫃股票自110年4月12日起恢復融資融券交易；「樺晟(3202)」及「九暘(8040)」等2檔上櫃股票自110年4月12日起暫停融資融券交易。
櫃買中心依據「證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法」第22條及23條規定，審核上櫃公司最近期依規定公告申報之財務報告每股淨值資料，因精剛、紅馬-KY(2928)、華義(3086)、典範(3372)、連展投控(3710)、加捷生醫(4109)、南良(5450)、萬旭(6134)、得利影(6144)、臺龍(6246)等10家上櫃公司109年度財務報告顯示其每股淨值已高於10元，爰公告其股票自110年4月12日起恢復融資融券交易；另樺晟(3202)及九暘(8040)等2家上櫃公司109年度財務報告顯示其每股淨值低於10元，爰公告其股票自110年4月12日起暫停融資融券交易，但了結交易不在此限。
(時報資訊)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。