歐多爾在3月春訓時還有鬍鬚和頭髮。（美聯社資料照）

連續敗給勁敵坦帕灣光芒兩戰，紐約洋基12日終於在延長賽以8-4扳回一城，多虧了新兵歐多爾(Rougned Odor)在第10局關鍵一棒，避免球隊在3連戰遭到橫掃。這位歐多爾乍看讓球迷認不出來，因為他上周才被遊騎兵放棄，緊急剃光他的招牌虯髯和捲髮以加盟洋基，此戰擔任先發二壘手，全場就靠這支安打建功。

Put a little Rougie in it. pic.twitter.com/3fkqSkExw1 — New York Yankees (@Yankees) April 11, 2021

歐多爾效力遊騎兵7年，近兩季戰力暴跌，今年開季擠不進40人名單，還有1200萬美元年薪，被球隊DFA(指定讓渡)。幾天之後洋基送出兩位小聯盟球員交換歐多爾，並且只須負擔57萬美元(聯盟底薪)。由於歐多爾的合約持續到2022年球季之後，遊騎兵同意繼續支付他2400萬美元的剩餘薪資。

簡言之，洋基在不花錢的情況下換到一位千萬身價的左打者。歐多爾加盟的同時，洋基宣布DFA內野手艾斯卓達(Thairo Estrada)，最後將他賣給舊金山巨人。

洋基先發投手蒙哥馬利(Jordan Montgomery)5局被敲5安不算多，但挨了光芒祖尼諾(Mike Zunino)、阿羅薩雷納(Randy Arozarena)的兩支2分彈。光芒一樣用投手車輪戰，洋基厄薛拉(Gio Urshela)回敬一發2分彈，以及回歸的「法官」賈吉(Aaron Judge)安打助攻之下追平比分，雙方4比4打進延長。

10局上突破僵局，賈吉被放置為起始跑者，希克斯(Aaron Hicks)觸身球上壘，洋基短打把賈吉推到三壘，但賈吉最後衝本壘失敗，形成兩人出局。這時歐多爾上來扮演英雄，弄到滿球數之後以平飛安打攻下超前分，隨後隊友追加到4分領先終於擊敗光芒。

(中時新聞網)