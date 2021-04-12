台南1名失業婦人前年因長期鬱悶，情緒失控之下在住家附近的草叢放火，而火勢一路延燒，竟燒毀附近2台轎車，婦人須賠償2名車主10、15萬；但其中1名車主控訴，事隔1年多，婦人不斷找藉口稱沒錢，卻又不找工作賺錢，甚至稱家人臨時出車禍，導致還錢一延再延，讓車主怒罵「真想直接送她進去關一關」。

1名網友在臉書「爆怨2公社」發文表示，1名住家附近的無業婦人聲稱因心情不好，竟放火燒草皮，不料因火勢一路延燒至鄰近停車場，導致他的車輛遭波及，車體底盤、線路燒毀，另輛車更是完全燒毀，2輛車均報廢；事後警方抓到肇事婦人，對方一度否認縱火、說詞反覆，之後終於認罪，並表示欲分期賠償2方10、15萬，希望能達成和解免除入監服刑。

1名車主控訴，事隔1年多，婦人不斷找藉口稱沒錢，卻又不找工作賺錢，甚至稱家人臨時出車禍，導致還錢一延再延。（圖／翻攝自臉書「爆怨2公社」）

不過該網友痛批，該婦人答應每個月還5千，但僅還了幾個月，直到今年2月開始就不斷找理由拖延，理由包含沒工作手頭緊、家人臨時車禍等，讓網友認為理由太牽強，「好手好腳的，沒工作有錢染頭髮、做指甲，前1秒打來說晚上會先匯款一期，晚上她母親就車禍，有這麼巧的事？」

該網友要求婦人提供母親的就醫證明或報案三聯單，但對方直接不回應訊息，讓他氣炸「真想直接送她進去關一關，每次都要我們體諒她沒工作，當善良人吃素的？」許多網友則留言直喊太扯了，「心情不好就放火也太誇張了」、「直接送這縱火犯去關吧，反正她也沒錢還」、「你的善良不是給這種人的」。

(中時新聞網)