第10屆立法委員陸續完成財產申報，民進黨立委高嘉瑜堪稱立院「股神」，本已擁有11張「護國神山」台積電股票的她，去年加碼逢低買進10張，以9日收盤價每股610元來看，21張股票市值達1281萬元。

去年11月高嘉瑜因捲入炒房爭議，名下財產就曾引發討論，根據109年立委候選人財產申報資料，她名下有群創、友達、台積電等8家上市股票。當時高嘉瑜受訪時表示，對股票很不懂的人才會去買台積電，畢竟台積電是台灣最有名、「護國神山」，新手不知道要買什麼就會選台積電，也讚「台積電令人感動」。

據《鏡週刊》今（12）日報導，高嘉瑜在擔任立委前就已經有11張台積電股票，去年1月至7月疫情期間，又加碼買進10張，當時每股約300元。以本月9日收盤價每股610元計算，高嘉瑜持有21張台積電股票，市值達1281萬元。

高嘉瑜持有21張台積電股票，市值超過1200萬元。（示意圖／中時資料照）

高嘉瑜昔嘆台灣房價居高不下，年輕人買不起房，自己也已經租屋10年，但名下卻有2筆建物、4筆土地，引發炒房爭議。週刊赴監察院申請查閱，發現高嘉瑜去年12月31日最新申報的財產資料中，房地產部分並未更動，另有現金54萬餘元、存款397萬餘元，房貸則有1901萬餘元。

過去高嘉瑜受訪時也曾透露，自己平常就有存錢習慣，都是當議員時存來的，年薪約200萬加上錄影，認為存錢不難，買房也確實花不少錢。

(中時新聞網)