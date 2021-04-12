台股加權指數12日開在16,908.55點，上漲54.45點，台積電（2330）開在612元，記憶體華邦電（2344）、友達（2409）、群創（3481）、長榮（2603）暴量上攻，指數一度衝上16,976.66點，再度挑戰萬七關卡。

在聯準會承諾就算通膨率超標、仍會維持超寬鬆貨幣政策的帶動下，投資人4月9日甩脫生產者物價指數增幅高於預期的陰霾，不但道瓊工業平均指數、標準普爾500指數雙雙拉尾盤，終場刷新歷史收盤高，那斯達克指數也走勢強勁。

道瓊工業平均指數4月9日上漲0.89％（297.03點）、收33,800.60點，創歷史收盤新高。那斯達克指數上漲0.51％（70.88點）、收13,900.19點，創2月17日以來收盤新高，距離2月12日的歷史收盤高點（14,095.47點）僅剩1.4％。費城半導體指數下跌0.2％（6.73點）、收3,294.53點。

國票投顧指出，美國三月PPI年增4.2％，創9年來最大增幅，加上財報季將開跑，激勵美股四大指數收高，台積電ADR下跌0.51％，台指期夜盤上漲65點，預料台股開高後盤中狹幅震盪。

國票投顧指出，台股9日再創歷史新價，雖衝高拉回，不過，考量技術指標並未反轉，而且法人調節有限，本月以來仍是維持買超態勢，可望提供大盤一定支撐，整體盤勢仍可正向看待，預期短線震盪過後，將有再度上攻契機，惟須留意5日均線不宜跌破，否則震盪時間恐將拉長。

(工商 )