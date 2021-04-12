【旅遊經 編輯部報導】

2021年阿里山國家森林遊樂區推出「春季大曲線觀星季」天文生態營，這是林務局嘉義林區管理處與嘉義市天文協會合作，為自然生態、天文活動有興趣的民眾所規劃，活動日期定於4月24-25日、5月8-9日、5月15-16日、6月5-6日、6月12-13日共5梯次，相關活動報名於在今(12)日上午9點開始報名，民眾除了可以至春暖花開的阿里山感受阿里山白日的生態生氣，晚上也能觀察到阿里山「星」情點點！

春季阿里山充滿鳥語花香，白天可以擺脫冬季厚重的外套，輕鬆地漫步在森林當中，聽穿梭林葉間的山鳥在清脆鳴唱。晚上則可以到園區中低光害的地方，看到從東方升起春季的微笑曲線，白天與晚上都有不同的賞心悅目之處。

春季星空的微笑曲線是從大家熟知的北斗七星出發，從北往南分別經過了牧夫座一等星「大角」、室女座一等星「角宿一」，以及被西洋太陽神阿波羅處罰被釘在天空中的烏鴉座。透過這條微笑曲線，還可以辨認出春季雄偉的獅子座，呈現放射狀的巨蟹座，天氣狀況極佳的情況下，還可以看到南方地平線的南十字星座，阿里山是在台灣可以完整看到它的最北地點。除了晚上微笑的星空外，日落後的一小時，可以西方的天空看到明亮的金星。

白天由森林志工導覽園區內自然生態及景點

觀星前專人教學望遠鏡操作方式

而活動內容包含：室內課程講解介紹季節常見星座、星座故事傳說、戶外實體天文望遠鏡操作練習課程、園區自然生態體驗、夜間觀星、賞日出、搭乘小火車等活動，活動內容規劃適合全家親子出遊。

有興趣的民眾，請注意，活動於今(12)日上午9點開放報名，住宿採團體通鋪，依照性別分房住宿。活動對象為國小3年級以上或銀髮族參加。活動費用每人計新台幣2,300元，活動期間將乘坐園區內電動遊園車，往返於主要活動地點之間。相關訊息及活動簡單可至活動報名網址(

)查詢，活動諮詢可到報名網站的留言板留言專人回覆，或洽詢嘉義市天文協會王小姐0911726888。

由於還在防疫期間，園區定期進行消毒作業，現場服務人員均配戴口罩，館舍內落實量測體溫及人潮管制，公廁洗手台設置洗手乳供遊客清潔洗手維持衛生。因應疫情，搭乘大眾運輸工具上車前應配合量測體溫並須配戴口罩。

(中時新聞網)