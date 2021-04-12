「100啦海鮮現炒」老闆與默默的善心人士的善行義舉，每年舉辦愛心餐會，讓弱勢家庭也能感受到社會的溫情。（市議員羅廷瑋提供）

台中市南區建國南路「100啦海鮮現炒」老闆每年固定舉辦愛心餐會，今年再度與市議員羅廷瑋服務處、中華民國微笑天使協會、東南區家庭福利中心、台中市身心障礙者福利關懷協會、千億傳播合作，準備了20桌美食佳餚邀集弱勢家庭共享盛宴。

羅廷瑋表示，活動連續舉辦已邁入第三年，非常感謝「100啦海鮮現炒」老闆與默默的善心人士的善行義舉，每年舉辦愛心餐會，讓弱勢家庭也能感受到社會的溫情。

另外平時，服務處就結合民間與政府社會福利單位的資源，盡力提供處於貧困邊緣又急需救助的經濟弱勢族群協助，舉凡喪葬補助、醫療補助、孩童學雜費與課後輔導、免費電腦、免費法律資詢、物資領取等⋯，議員上任以來讓已成功協助超過500個家庭。

羅廷瑋說：「希望能夠拋磚引玉，讓社會各界一同發揮愛心，溫暖社會每一個角落。未來每年將持續不斷辦理愛心餐會，甚至邀請過去來用餐過的家庭加入志工，讓自己也成為那個能付出的人，讓愛傳遞下去。」

(中時 )