希臘央行長周日在當地電視訪問時指出，希臘今年經濟成長率預估在4.2%，而明年將達到4.8%。

希臘央行行長暨歐洲央行(ECB)管理委員會成員Stournaras周日在Antenna電視台訪問時指出，由於新冠傳染病依舊構成嚴重風險威脅，該行的預測仍存在不確定性。

希臘政府在去年為抑制疫情而實行嚴格封鎖管制，致使旅遊業營收大受影響，也讓希臘去年經濟大幅萎縮8.2%。

Stournaras表示，由於去年與歐洲領導人就復甦方案和歐洲基金達成數十億歐元的協議，預計希臘未來十年經濟成長將來到約3.5%。

希臘預計未來幾年將從歐盟復甦基金獲得320億歐元的補助金和低利貸款。Stournaras表示，只要行動速度夠快，3.5%的經濟成長是很實際的目標；Stournaras並要求希臘國有部門的改革，以便能更好地吸收這些資金。

希臘希望加速疫苗接種進度，以便讓旅遊業能在下個月順利重啟，進一步拯救至關重要的夏季旅遊旺季。

(時報資訊)