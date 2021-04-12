亞系外資針對台塑四寶出具最新研究報告，看好第二季塑化產品的表現將優於上游煉油，故維持台塑(1301)、南亞(1303)、台化(1326)買進評等，目標價分別為126元、95元、108元，台塑化(6505)則給予持有評等、目標價110元。

台塑四寶第一季財報亮眼，四寶合計首季大賺逾633億元，季增加達48%，更相較去年同期的虧損表現呈現大幅度成長，亞系外資表示，帶動台塑四寶第一季獲利暴衝的主要原因包括有油價強勁反彈，布倫特原油價格在第一季的季度增長達35%，加上美國德州的暴雪意外衝擊，使得煉油和石化市場的供應趨緊，帶來更高的產品利潤率。

展望第二季，亞系外資表示，產品價差將隨著市場需求而改變，第二季為亞洲石化廠歲修旺季，而市場需求在疫苗持續施打下，將持續回溫，包括台塑、南亞、台化管理階層都看好第二季將持續成長，惟台塑化的盈利上修空間應該是受限的，主要是因為輕裂廠6月有第一套OL安排年度定檢，預計第2季平均運轉率為94%，加上布倫特原油價格已經強勁反彈至61美元/桶，接近第二季預估的64美元/桶的平均預測，故庫存價差有限，相對於煉油廠而言，塑化產品更受歡迎，包含台塑看好的產品有PVC、EVA、PP，台化則看好ABS的強勁利潤，台塑化則須面臨潛在煉油和乙烯市場供應過剩的壓力。

以台塑四寶來說，亞系外資給予台塑買進評等、目標價126元；南亞買進評等、目標價95元；台化買進評等、目標價108元；台塑化持有評等、目標價110元。

(時報資訊)