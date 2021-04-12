嘉威(3557)3月營收為3.82億元，今年第1季營收為14.74億元，與去年同期相比略減2％，減少原因主要受到美元兌台幣貶值影響所致，若以美元報價，第1季營收仍在去年第1季創下的史上新高水準附近，維持旺季表現。嘉威生活併購Prepara品牌廚具產品的出貨持續加溫，接下來第2、3季營收有望逐步擺脫過往淡季表現，呈現淡季不淡。

該公司的功能性餐具產品以夏季、戶外使用為銷售主力，配合美國當地的通路客戶在夏季前鋪貨完成的時程，因此，每年從上年度第4季到當年度第1季為傳統旺季，今年第1季營收近15億元，創下歷年單季次高。

根據NRF預期，今年美國零售銷售成長率將達6.5～8.2％，成長率將為近10年最佳表現，除線上銷售強勁增長貢獻外，今年3月全美零售商由去年同期淨關店數約5,655店轉為淨開店651店，明顯回穩成長。嘉威生活併購廚具品牌公司Prepara，加強在西方節慶主題與365天常年銷售的產品項目，同時，也同時強化線上線下的銷售動能。2020年廚具僅占營收5％，由於廚具較無季節性需求，今年廚具貢獻度增加，縮短淡旺季的營收差距。

2019年8月起嘉威生活併入餐、廚具業務營收，併購新事業效益自2019年8月起至今年第1季底，為公司挹注超過75億元的營收；且自2019年第3季至2020年第4季，總計六個季度，累計獲利達9.61億元，以股本7.23億元計算，賺進1.33個資本額。

因為支付併購投資款使得嘉威生活負債比率偏高，公司也規劃擇適當時機辦理現金增資，預計增資約800萬股，償還因支付併購投資款產生銀行借款，預期可將負債比例降至50％以下，除有效改善財務結構並提升債信評等，並因應下一階段的營運擴展需求。

(時報資訊)