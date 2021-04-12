帝圖(6650)3月營收0.57億元，年成長5313.68％，主要來自迎春拍賣會延至3月舉行，並獲得亮眼佳績所致。累計第1季營收0.62億元，年增80.03％。第1季拍賣佣金收入0.56億元，年成長67.53％。2021年3月28日舉辦迎春拍賣會，資金行情挹注以及生貨徵集拍賣策略奏效，吸引買家踴躍參與競拍，含佣金的成交金額近3億元新台幣，續創拍賣佳績與拍賣紀錄。

這次拍賣「近現代書畫」專場中，黃君壁《維多利亞大瀑布巨幅通景四屏》落槌價4,500萬元新台幣，創史上最高價黃君璧紀錄。此次迎春拍隆重推出「曠代草聖于右任書法專題─日本重要藏家舊藏」專題，其中由江兆申題引首之《前赤壁賦、後赤壁賦(長卷)》以1,800萬元落槌，創台灣于右任最高價紀錄、《建館記巨幅四條屏》以1,450萬元落槌，而整場首次日本徵集于右任專題成交總金額超過7,000萬元台幣，場內競價氣氛熱烈非凡。臺靜農《隸書十二言巨聯》落槌價550萬元新台幣，刷新藝術家個人世界拍賣價格紀錄。此次「御賞琳琅─重要私人藏家：暨仇炎之舊藏」專題佳績頻傳，「清乾隆白玉佛、仙女燭台」以320萬台幣落槌、「清乾隆 三色剔彩八仙祝壽漆盒一對」以380萬台幣落槌，單行本圖錄封面、封底拍品全數成交，而「清康熙 藍地白花雙龍戲珠紋大盤」以300萬元台幣落槌，高單價拍品成為「古董珍玩」場內關注熱點。

帝圖表示，將持續追求毛利率高且較穩定拍賣仲介服務，而台灣藝術拍賣市場資金充裕下，後疫情時代拍賣市場信心回溫的跡象延續。受惠於台灣防疫佳讓帝圖自去年下半年以來拍賣會如常進行，維持一年四場拍賣會規模，帝圖此次疫情後的第四場拍賣會再次成功斬獲亮眼佳績，接連創下拍賣市場新紀錄，可見台灣生貨已能受到市場追捧。新冠疫情衝擊全球產業之際，帝圖拍賣也已在線上整合布局做好因應，今年初以來「帝圖Online Bid」線上拍賣平台總成交額持續成長，持續帶來線上流量，吸引新進場藏家。

(時報資訊)