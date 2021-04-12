NB鏡頭及高度客製化非NB鏡頭雙動能挹注，久禾光(6498)今年營運可望延續去年成長趨勢，久禾光總經理鄭錫勳表示，雖然電子產業供應鏈缺枓問題未解，但今年整體營運還算樂觀，公司未來3到5年重心將放在非NB產品，希望2024年到2025年非NB產品佔比能達40%。

久禾光主要產品為NB鏡頭，約佔營收85%，過去因公司智慧型手機業務表現不佳，且管理及生產效率未如預期，致使104年到106年營運陷入虧損困境，後來公司調整策略，結束智慧型手機事業，專注NB領域，並鎖定需要高度客製化、少量多樣非NB產品開發，而公司亦逐年擴大資本支出汰換舊設備、強化模具開發等以改善生產效率，整體營運逐漸回穩，109年全球新冠肺炎疫情大爆發，居家工作及線上教學帶旺NB，久禾光因在NB鏡頭市佔率高達40%，成為疫情下的受惠者，109年合併營收達7.89億元，營業毛利為2.47億元，營業淨利為1.43億元，稅後盈餘為1.12億元，每股盈餘為3.68元，營收及獲利均創下歷年新高。

久禾光非NB產品涵蓋無人機、掃地機器人、醫療及智能家居等領域，其中機器人視覺產品及醫療產品已開始見到成果，醫療相關產品除內視鏡膠囊鏡鏡頭，公司與歐美客戶合作，應用於牙科、結合AI的「影像咬齒膜」已開發完成推廣。

鄭錫勳表示，「影像咬齒膜」一根棒子有好幾個鏡頭，主要是觀察牙齒結構形狀及走向有沒有符合標準，此產品逐漸從歐美地區流行到亞洲，目前已開始出貨，由於非NB產品高度客製化，雖然少量多樣，但毛利率高，對我們這樣規模的公司營運還是很有助益。

去年非NB產品佔久禾光營收約15%，公司預估，今年佔比將增加5%，鄭錫勳表示，未來3到5年公司重心將放在非NB，目標是2024年到2025年非NB佔營收比重能達40%。

目前久禾光僅有大陸江蘇一個生產據點，以生產3P/4P、1.3M(百萬畫素)/2M產品為主，月產能約1000萬顆，公司規畫今年資本支出1.5億元到2億元擴增產能，預計今年第3季月產能將增加25%；為因應客戶需求，分散製造基地，久禾光亦評估在台灣設立第二生產據點，預計今年底定案。

儘管全球開始施打疫苗，但遠距生活逐漸成為常態，NB需求獲得支撐，久禾光大陸廠區雖然面臨缺工，訂單還是很熱絡，且公司醫療相關新產品開始小量出貨，久禾光第1季合併營收為2.02億元，年成長114.63%，創下歷年同期新高。

鄭錫勳表示，今年NB不會像去年強勁，且有缺料問題，但整體來看還算樂觀，預估今年會比去年好，法人預估，久禾光今年營運將較去年成長15%到20%。

(時報資訊)