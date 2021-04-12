路竹一隻流浪狗疑似遭利器斷掌，台灣動物緊急救援小組將狗送醫救治。（台灣動物緊急救援小組提供／林瑞益高雄傳真）

台灣動物緊急救援小組日前接獲通報，民眾說在高雄市路竹區有一隻右前腳掌遭利器剁斷、白骨外露的流浪狗，救援小組人員到場將狗送醫搶救，目前仍與死神拔河中。救援小組感嘆施虐者「冷血、殘酷」，呼籲民眾提供線索緝兇。

台灣動物緊急救援小組12日表示，上周接獲路竹區永華路一處養殖業者通報，在魚塭附近出現1隻流浪犬，右前腳掌疑遭利器剁斷後棄置該地，血跡斑斑，怵目驚心；動物救援小組大隊長倪兆成獲報後，與獸醫師及志工團隊趕往現場營救。

因傷犬見人害怕閃躲，且現場魚塭區幅員遼闊，營救不易；救援小組志工先用食物引誘，再配合獸醫師發射麻醉吹箭，花費好一番功夫，終將傷犬順利捕捉，並緊急送往動物醫院救治。

台灣動物緊急救援小組發言人倪京台說，獲救傷犬因感染嚴重，殘肢已開始腫脹；由於斷口很平整，研判遭利器直接剁斷，手法相當殘忍；目前傷犬正在動物醫院接受抗生素治療，為避免感染擴散，此周計畫進行清創或截肢手術。

救援團隊表示，虐待流浪貓狗致肢體殘缺，已違反《動物保護法》，最重將面臨200萬元罰鍰甚至坐牢，籲請民眾尊重生命。

(中時 )