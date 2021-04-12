【旅遊經 編輯部報導】

螢火蟲對都市生活的民眾，是難想像的奇蹟，點點螢光在黑夜中閃爍，像小精靈般的存在，對大部份的螢火蟲來說，春暖花開的季節裡，是火金姑活躍的季節，台北都會區的民眾，是難得的生活體驗，欲感受的民眾，不妨把握時機賞螢趣，去(2020)年因為COVID-19影響而停辦的臺北市螢火蟲季活動，今年再次啟動回來了，相關活動將於今(12)日起至5月2日止，將舉辦系列活動，民眾可以藉由活動吸收豐富的螢火蟲知識及生態環境保育的概念！

台北市公園處黃淑如處長表示，今年公園處與大地處共同合辦臺北市螢火蟲季，規劃一系列活動包括大安森林公園「2021世界地球日『蔬食無痕家庭日』」、螢火蟲DIY課程及導覽解說等。活動結束後開放民眾填寫線上活動回饋表單，提供150份限額精美杯墊。

目前台北推動賞螢活動，包括：大安森林公園將延續以往推出最受到民眾喜愛的導覽解說活動；榮星花園公園及木柵公園雖然沒有解說但仍歡迎民眾自行前往賞螢，現場仍有熱心的志工協助引導現場秩序。此外，大地處也將於信義區虎山舉辦溪溝賞螢生態導覽，讓參加者能近距離觀察北市郊區的螢火蟲生態環境。臺北市大地工程處「溪溝賞螢生態導覽」活動，預計於4月17日(六)、4月18日(日)、4月24日(六)及4月25日(日)辦理，活動無須報名登記，市民可自行前往，導覽時間為晚上7時至9時，沿途已設置賞螢路線指標，民眾可依循指標從慈惠堂旁邊的虎山自然步道入口進入，至虎山生態步道賞螢，銜接虎山溪步道下山，沿途並設置3處定點解說站，將由專業生態解說人員講解螢火蟲及溪流生態等內容，讓遊客能以近距離觀察臺北市近郊的螢火蟲生態環境，同時能寓教於樂增進對溪溝生態的體驗與認識。

信義社區大學「虎山火金姑之旅」活動，則規劃在4月28日(三)晚上5時30分至8時辦理，報名資訊可至信義社區大學官網（http://www.xycc.org.tw/）。（聯絡電話：(02)8789-7316#108黃小姐）

特別提醒民眾，夜間賞螢的大小朋友們千萬不要使用閃光燈、不可隨意放生其他動植物、不攀折花草樹木、不抓取干擾螢火蟲、不走入水池踩踏邊坡植物、不嬉戲喧嘩及亂丟垃圾等，共同保護這群得來不易的夜光小精靈。

由於還在疫情期間，雖然公園屬於戶外開放空間且疫情趨緩，但為防範疫情，民眾參加活動時應注意室外應保持至少1公尺，以及室內保持至少1.5公尺的社交距離，戴上口罩並做好防疫措施，一起共同防疫。

相關訊息可至請見下方活動海報或連結公園處公園螢火蟲網站及大地處網站了解更多資訊。

臺北市賞螢公園資訊一覽表

(中時新聞網)