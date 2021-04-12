新北市長侯友宜12日上午8點15分抵達新北市立聯合醫院三重院區，8點30分接種疫苗（戴上容攝）

首批抵台的AZ疫苗開打三周，中央流行疫情指揮中心擴大疫苗接種對象，新北市長侯友宜12日上午8點15分抵達新北市立聯合醫院三重院區，8點30分接種疫苗；面對桃園市長鄭文燦提前於8點10分施打疫苗，侯回應，誰先誰後不重要，重點是首長願意帶頭施打，提高施打率。

中央流行疫情指揮中心擴大疫苗接種對象，有10名縣市首長表態願意帶頭接種，包括台北市長柯文哲、新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦、台中市長盧秀燕、台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁、基隆市長林右昌、新竹市長林智堅、彰化縣長王惠美，及嘉義縣長翁章梁，其中桃園市長鄭文燦今天上午8點10分率先至部立桃園醫院接種。

侯友宜12日上午前往新北市立聯合醫院接種AZ疫苗，8點15分先由新北市立聯合醫院院長項正川致詞並與參與施打者合照後，接受媒體聯訪，接著侯友宜將進入診間內接受醫師評估，8點30分公開接種疫苗。

侯友宜表示，他曾說過當疫苗打得不理想的時候，首長有責任率先施打。尤其他帶領防疫人員，在防疫打仗的過程當中，每一個要打仗的人必須要先學會保護自己，帶頭來做這件事情，所以防疫對我們地方的指揮官來講，必須要身先士卒，沒有退避的理由。

侯友宜解釋，今天上午8點接種的計畫是因為行程太滿，才會選在上午8點多行程前開始施打，而施打後的隔天他行程也滿檔，對於桃園市長鄭文燦打了今天第一針，侯回應，誰先誰後並不重要，重要的是地方首長願意帶頭施打，增加

民眾對疫苗的信心。

(中時 )