鵜鶘「爆鞋哥」錫安威廉森的內線破壞威力，在12日出戰騎士比賽當中完全展現，他不僅半場就摘25分，一舉改寫自己半場最高得分(原紀錄是24分)，全場更拿38分、9籃板、4助攻與2火鍋，帶領鵜鶘最後以116比109強壓地主騎士。

錫安威廉森上半場交出投14中10的超高命中率表現，儘管上半場打完，鵜鶘還落後6分，他在下半場就跟英格拉姆攜手帶領鵜鶘超前，更在關鍵時刻連續拿到6分，其中最後15.2秒的爆扣，幫助鵜鶘取得5分穩定領先，也讓騎士放棄追分。

錫安威廉森最後投22中16、罰8進6，證明騎士內線防守根本拿他毫無辦法，英格拉姆也替鵜鶘拿下27分、8助攻與4籃板，馬歇爾15分，不過鵜鶘目前後場戰力短缺，包含「球哥」朗佐鮑爾、亞歷山大沃克、哈特等人都因傷缺陣。

反觀騎士以二年級前鋒迪恩韋德21分最高，洛夫與歐柯洛各有19分，歐斯曼15分，普林斯11分。相較於鵜鶘後場戰力端缺，騎士則是內線人手不足，不過怪病纏身的小蘭斯，以及陷入腦震盪協議的賈瑞特艾倫，都有望本周宣告傷癒歸隊。

(中時 )