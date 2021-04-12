阿里巴巴(09988-HK)港股12日開高5.5％，報230港元。阿里巴巴集團董事局主席張勇在盤前的電話法人說明會上表示，預計監管部門的反壟斷處罰不會造成重大影響。

張勇指出，阿里巴巴將出台措施，降低電子商務平台上商戶的進入壁壘和業務成本，同時將加大投資以提高商戶培訓，阿裡巴巴留出數十億元人民幣來支持新計畫。

中信證券表示，罰款絕對金額較大但相對比例適中，對阿里巴巴的經營風險影響有限。一方面，從比例而非絕對額來看，此次處罰相對理性和溫和。按照規定，反壟斷頂格罰款為經營額的10％。參考歷史，2015年國家發改委對高通公司罰款60.88億元(人民幣，下同)，隨後韓國、歐盟等也對高通公司進行處罰，罰款比例均超過高通在當地經營額的4％。

另一方面，根據財報，截止2020年末，阿里巴巴持有現金超過3000億元，近200億元的罰款固然是一筆龐大支出，但預計阿里巴巴尚可承受，充分體現了規範經營的監管出發點。

(旺報 )